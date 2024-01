La Poste va supprimer l'équivalent de 110 postes à plein temps

Afin de préserver sa compétitivité, la Poste veut réduire de 10% les coûts de plusieurs unités administratives. Si une partie de l'objectif pourra être atteinte en réduisant les coûts matériels, la suppression de 110 postes équivalent plein temps sera inévitable.

Dans la mesure du possible, la Poste mettra en œuvre les suppressions d’emplois prévues par le biais des fluctuations naturelles, de retraites anticipées ou de réduction du taux d’occupation, indique-t-elle mardi dans un communiqué.

Ces mesures devraient entraîner au maximum 69 résiliations de contrats et jusqu'à 114 collaborateurs pourraient être affectés par des modifications de contrats. Ces mesures ne concernent que des postes dans l'administration et plus précisément les unités Finances, Personnel, Informatique/Technologie, Communication et Etat-major du CEO, précise la Poste.

Avec ces mesures, le géant jaune entend économiser 42 millions de francs d'ici 2025.

