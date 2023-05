La SRF suspend les suppressions de postes prévues pour 2023

La radiotélévision suisse SRF a suspendu les suppressions de postes prévues pour l'année en cours. Les économies qui devaient être consenties via une réduction des emplois ont pu être réalisées par d'autres moyens.

A la demande de Keystone-ATS, la SRF a confirmé une information parue vendredi dans les journaux du groupe 'CH Media'.

'La SRF a économisé environ 26 millions de francs depuis 2020 et a ainsi rempli son mandat d'économies', précise le directeur financier de la SRF, Guy Luginbühl. Les suppressions de postes, initialement annoncées pour 2023, ont donc été suspendues. Les économies requises ont été réalisées grâce à des coûts moins importants que budgété en matière de programmation, de production et d'exploitation externe.

27 licenciements au final

A titre d'exemple, SRF cite une réduction significative des coûts immobiliers grâce à l'ouverture d'un nouveau studio de radio sur le campus de Leutschenbach et la fermeture correspondante du précédent à Brunnenhof (ZH).

Fin 2021, la SRF avait annoncé qu'elle supprimerait 145 emplois d'ici fin 2023. Selon Guy Luginbühl, 88 postes à temps plein ont été supprimés début 2021, dont 27 via des licenciements. La réduction des coûts et la réaffectation de 100 autres emplois en 2022 ont ainsi permis de réduire les licenciements prévus.

Augmentation à la RTS

Le fait que le nombre de postes à temps plein (EPT) n'ait pas diminué de manière significative en 2021 s'expliquait par la création simultanée de postes. Selon Guy Luginbühl, 'il y a une augmentation des emplois, notamment ceux en lien avec la transformation numérique. Étant donné que le SRF a atteint les objectifs d'économies très tôt, il a également été possible d'accélérer la création d'emplois l'année dernière.'

La SSR dénombrait 99 postes à temps plein de plus fin 2022 qu'un an auparavant. La hausse a atteint 42 ETP à la SRF et 35 à la RTS, le reste concernant les italophones et les romanches.

/ATS