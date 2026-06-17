La SSR précise les mesures d'économie pour 2027

La SSR précise les mesures d'économie annoncée pour 2027. Les 80 millions de francs à économiser se feront via des 'ajustements dans les structures, les processus, les modes de fabrication et les partenariats', a annoncé l'entreprise mercredi.

'Cela permet de préserver au mieux l’offre de programme, dans l’intérêt du public, même si des coupes seront inévitables à moyen et à long terme', note la SSR.

L'entreprise indique que ses structures de direction seront simplifiées et que les doublons seront supprimés. Elle optimise aussi les surfaces immobilières destinées à la production et à l’administration.

'Des processus plus efficaces, la réduction du nombre d’organes, le regroupement de la planification et du pilotage de la production ou encore l’utilisation systématique des contenus communs entre les régions' sont prévus. Elle ajustera aussi son offre de programmes et ses partenariats.

La SSR doit économiser 270 millions de francs d'ici 2029, notamment en raison de la baisse de la redevance décidée par le Conseil fédéral.

/ATS