La SVPA remporte le Champignac d'or - Borloz en argent

La Société vaudoise pour la protection des animaux (SVPA) remporte le Champignac d'or 2022. 'Une aide forfaitaire a été convenue pour les castrations et stérilisations de chiens et de chats errants ou de personnes démunies', a-t-on pu lire dans son journal.

'Exploit rarissime, la SVPA est parvenue à sidérer le Grand Jury et l'Académie au point qu'elle reçoit la récompense suprême pour la deuxième fois, puisqu'elle a republié une phrase déjà parue et honorée en 2015', indique samedi l'organisation du Grand Prix du Maire de Champignac dans un communiqué. L'extrait primé cette année, qui est presque exactement le même qu'il y a sept ans, figure dans le Courrier des Bêtes d'août 2022.

'Geler et fondre'

Le Champignac d'argent est attribué au nouveau conseiller d'Etat vaudois Frédéric Borloz. 'Geler l'éducation numérique aurait pour conséquence de faire fondre les perspectives de nos jeunes', a écrit le chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle dans 24 heures, le 2 novembre dernier.

Deux 'espoirs du champignanisme' ont également été remarqués. Solange Peters, médecin cheffe du Service d'oncologie médicale du CHUV, obtient la mention 'Futurologie rétrospective' 'pour la force de son argumentation'. 'Je pense qu’il est juste de dire qu'on ne peut pas prévoir demain. On ne peut même pas prévoir hier, non plus. On ne peut pas planifier ce qui se serait passé si on avait fait différemment', a-t-elle dit sur RTS-La Première le 31 décembre 2021.

Conseils abscons

La conseillère aux Etats fribourgeoise Isabelle Chassot est honorée de la mention 'Dépassement de la dialectique hégélienne' 'pour ses conseils financiers'. 'Il y a deux manières d'absorber une augmentation des dépenses: soit en agissant sur les dépenses en les réduisant ou en ne les augmentant pas, soit en agissant sur les recettes en les augmentant ou en ne les réduisant pas. Et cela peut être un mix des deux', a-t-elle expliqué dans Le Matin Dimanche du 15 mai dernier.

Les prix ont été remis samedi matin dans les locaux de la librairie Basta! à Lausanne. Quelque 39 candidats étaient en lice pour ramener à la maison les célèbres statuettes qui honorent depuis 1988 'les plus belles performances oratoires romandes' sélectionnées durant l'année par les lecteurs du journal La Distinction.

