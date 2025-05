La Suisse a besoin de quatre fois plus d'installations solaires

Pour décarboner le système énergétique suisse et de ne plus dépendre du nucléaire, il faudra nettement plus d'électricité issue de l'éolien et du solaire. C'est la conclusion d'un rapport d'un consortium réunissant plusieurs hautes écoles publié jeudi.

La Suisse prévoit de couvrir d'ici 2050 environ 60% de ses besoins en électricité avec de nouvelles sources d'énergie renouvelables telles que le photovoltaïque, l'éolien ou la biomasse. Le nouveau rapport a pour la première fois examiné en détail comment y parvenir, indique l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dans un communiqué.

Il en résulte que la capacité des installations solaires installées devrait être quadruplée par rapport à aujourd'hui et que la capacité des éoliennes devrait être multipliée par 80.

'Cette forte augmentation du photovoltaïque et de l'énergie éolienne d'ici 2050 est difficilement imaginable sans subventions efficaces', souligne Giovanni Sansavini, co-auteur de l'étude à l'EPF de Zurich, cité dans le communiqué.

https://www.research-collection.ethz.ch/handle/20.500.11850/735887

/ATS