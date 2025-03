La Suisse assouplit certaines sanctions contre la Syrie

La Suisse assouplit certaines sanctions à l'encontre de la Syrie, en ce qui concerne les secteurs bancaire, de l'énergie et des transports. S'associant à l'Union européenne, le Conseil fédéral en a décidé ainsi vendredi en raison du changement de gouvernement à Damas.

La levée de ces mesures s'inscrit dans les efforts déployés pour soutenir une transition politique paisible et ordonnée dans le pays, indique le gouvernement dans un communiqué. Les autres décisions, comme des sanctions financières et commerciales, ne sont pas concernées. Les assouplissements adoptés ne conduiront pas non plus à un dégel des avoirs et des ressources économiques.

Le Conseil fédéral rappelle avoir arrêté ses premières sanctions à l'encontre de la Syrie en mai 2011, en raison de la répression violente exercée par l'armée et les forces de sécurité syriennes à l'encontre de la population civile. Il a par la suite adapté plusieurs fois l'ordonnance ad hoc, suivant les décisions de l'UE.

La décision entre en vigueur vendredi à 18h00.

/ATS