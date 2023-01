La Suisse devient le premier Etat à ratifier l'accord sur la pêche

La Suisse est devenue le premier des 164 membres de l'OMC à ratifier l'accord sur la pêche, arraché il y a quelques mois à Genève. Le conseiller fédéral Guy Parmelin a remis les documents vendredi à la directrice générale de l'organisation, Ngozi Okonjo-Iweala.

'C'est un résultat merveilleux', a dit la Nigériane à la presse. Au terme d'une ministérielle informelle organisée par la Suisse, M. Parmelin a appelé les autres à ratifier 'dès que possible' l'accord. Les ministres ont souhaité des avancées sur les composantes de cette thématique qui ne sont pas couvertes par l'accord, selon une déclaration finale.

Après plus de vingt ans de négociations, les membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) étaient arrivés l'année dernière à un consensus pour éliminer des subventions à la pêche considérées comme nuisibles pour la durabilité des stocks.

Seules celles contribuant à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée sont interdites, mais une première étape a aussi été obtenue sur celles sur la surpêche et la surcapacité.

/ATS