« La Suisse, pays des banques », à voir au Musée national de Zurich

Dans le monde entier, la Suisse est associée aux banques. Dans une nouvelle exposition, le ...
« La Suisse, pays des banques », à voir au Musée national de Zurich

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Dans le monde entier, la Suisse est associée aux banques. Dans une nouvelle exposition, le Musée national de Zurich montre, comment ce petit pays est devenu une grande place financière internationale, et à quel point ce secteur est lié à son histoire et à son identité.

L'exposition 'La Suisse, pays des banques', à voir dès vendredi jusqu'au 8 novembre, couvre une période allant des premières transactions monétaires de l’Antiquité jusqu’à la finance numérique moderne. Le change, le crédit et la gestion de fortune jouaient un rôle important bien avant l’apparition des banques. Puis, l'industrialisation du 19e siècle a transformé progressivement la Suisse en une économie monétaire, écrit le Musée national mercredi.

La confiance est un thème central de l’exposition, car elle est le fondement de toute transaction bancaire. Cette confiance a souvent été ébranlée: par des crises bancaires, des débats sur le secret bancaire ou la reprise de Credit Suisse par UBS. En cela, la Suisse représente aussi un miroir des évolutions sociales et politiques.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les immatriculations restent stables en mai

Les immatriculations restent stables en mai

Économie    Actualisé le 10.06.2026 - 11:27

Accélérer l'extension et la transformation du réseau électrique

Accélérer l'extension et la transformation du réseau électrique

Économie    Actualisé le 10.06.2026 - 11:21

Nestlé: Nespresso annonce 178 suppressions de postes en France

Nestlé: Nespresso annonce 178 suppressions de postes en France

Économie    Actualisé le 10.06.2026 - 10:59

Plus de droits doivent être accordés aux conjoints des paysans

Plus de droits doivent être accordés aux conjoints des paysans

Économie    Actualisé le 10.06.2026 - 10:53

Articles les plus lus