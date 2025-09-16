La Suisse reste le pays le plus innovant au monde selon l'OMPI

La Suisse reste le pays le plus innovant au monde. Selon l'indice de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) mardi à Genève, elle devance la Suède et les Etats-Unis, alors que la Chine fait son entrée dans les 10 meilleurs pour la première fois.

La Suisse est en tête depuis largement plus de dix ans dans l'Indice mondial de l'innovation, parmi plus de 130 pays. Les trois premiers sont les mêmes qu'il y a un an, suivis par la Corée du Sud qui gagne deux rangs et Singapour qui recule d'une place.

Le rapport avertit sur les effets du ralentissement des investissements dans l'innovation. Le directeur général de l'OMPI Daren Tang parle d''avancées encourageantes et de 'défis qui restent à relever'. Et d'appeler à soutenir et alimenter les écosystèmes d'innovation.

La croissance dans la recherche est tombée à 2,9%, la moins importante en 15 ans. Les dépenses réelles des entreprises sur cette question n'ont atteint que 1% en raison de l'inflation. Mais celles actives dans les nouvelles technologies ont augmenté leurs investissements.

/ATS