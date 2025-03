La Suisse toujours huitième des demandes internationales de brevet

Les demandes internationales de brevet ont progressé de 0,5% l'année dernière par rapport à 2023, selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). La Chine reste en tête avec plus d'un quart des requêtes. La Suisse est huitième.

Au total, plus de 273'000 demandes ont été reçues, a indiqué lundi l'institution à Genève. Les messages numériques sont devenus l'année dernière la principale composante des demandes de brevets, avec 10,5% du total.

Derrière Pékin, avec plus de 70'000 d'entre eux, viennent les Etats-Unis et le Japon. Parmi les principaux pays, seules la Chine et la Corée du Sud ont obtenu une croissance l'année dernière.

Les Etats-Unis enregistrent une diminution des demandes pour la troisième année consécutive. La Suisse a elle aussi fait face à un recul, de près de 5400 à un peu plus de 5300.

Aucune entreprise suisse ne figure parmi les 50 premières en termes d'innovation, ajoute l'OMPI. En revanche, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) arrive à la 41e place parmi les institutions académiques.

Mieux pour Novartis

Côté marques, selon les estimations, le nombre total de demandes est à nouveau en progression, de 1,2%, après deux ans consécutifs de recul. Avec plus de 11'000 dépôts, les Etats-Unis devancent l'Allemagne et la Chine.

La Suisse, qui reste au 6e rang, a connu une augmentation. Avec 193 requêtes, Novartis a repris deux places pour arriver deuxième parmi les entreprises.

Pour les dessins et modèles industrialisés, un record de plus de 27'000 demandes a été atteint, en progression pour la quatrième année consécutive, cette fois-ci de près de 7%. La Chine devance l'Allemagne et les Etats-Unis, alors que la Suisse perd un rang et se retrouve cinquième, avec un recul du nombre de ses demandes. Quatre entreprises suisses figurent entre la 37e et la 50e place dans cette liste, précise l'organisation.

