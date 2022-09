La Suisse toujours le pays le plus innovant selon l'ONU

La Suisse reste le pays le plus innovant au monde et devance les Etats-Unis, qui dépassent la Suède. La Chine se rapproche des dix premiers. Les tensions affectent l'innovation, a dit jeudi l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève.

La Suisse est première pour la douzième année consécutive dans l'indice mondial de cette institution, qui rassemble des dizaines d'indicateurs dans plus de 130 pays. Elle esten tête sur des thèmes tels que les familles de brevets, la haute technologie et la complexité de la production et des exportations.

Selon un responsable de l'OMPI, la combinaison entre une recherche 'forte', la capacité de financer l'innovation et les applications rapidement par le secteur privé sur les marchés économiques explique cette situation. Outre les trois premiers, la Grande-Bretagne reprend sa quatrième place, devant les Pays-Bas.

Dans les cinq à dix prochaines années, la composition des vingt pays les plus innovants 'devrait être plus diversifiée', a affirmé à la presse le directeur général de l'OMPI Daren Tang. La situation devrait refléter les changements dans les demandes de brevet, a-t-il insisté.

Malgré la pandémie, les investissements dans l'innovation dans le monde ont continué d'augmenter l'année dernière. Mais des difficultés sont observées pour aboutir à des effets concrets, notamment en raison d'une diffusion pas assez rapide de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle (IA). L'organisation souhaite une vague d'innovations sur ces questions ou encore sur les biotechnologies.

Détérioration

Pour cette année, la situation est 'assombrie' par les incertitudes mondiales et par 'la persistance des mauvais résultats en matière de productivité axée sur l'innovation', a affirmé M. Tang. Il appelle à une innovation qui soit suivie d'un impact pour l'économie, notamment pour les petites entreprises et les pays en développement.

De même, 'un environnement avec des tensions politiques affecte l'innovation', affirme encore le directeur général. Pour autant, celle-ci pourrait s'accélérer, ajoute aussi l'organisation. La crise alimentaire énergétique et alimentaire pourrait aboutir à une augmentation du besoin de certains pays à faciliter l'innovation pour garantir leur sécurité alimentaire.

Les investissements sur les énergies renouvelables et les technologies pour lutter contre le changement climatique pourraient s'étendre. Au total, ceux des principales entreprises innovantes ont augmenté de 10% en 2021 pour atteindre plus de 900 milliards de dollars, davantage qu'avant la pandémie. Cette embellie est notamment liée aux nouvelles technologies, à la pharma et aux biotechnologies.

Les dispositifs de capital-risque ont progressé de 46% et l'Amérique latine est la région où ils avancent le plus. Mais il faut s'attendre à davantage de difficultés sur cette situation cette année, affirme également l'OMPI. Au total, les chiffres du deuxième trimestre montrent une diminution de 25 à 35% par rapport à la même période l'année dernière. La situation devrait se détériorer davantage encore d'ici la fin de l'année, précise aussi l'organisation.

/ATS