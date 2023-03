La Ville de Genève rejette l'initiative « Zéro pub »

L'affichage publicitaire ne va pas disparaître des rues de la Ville de Genève. Selon les résultats anticipés, portant sur près de 95% des votants, l'initiative communale 'Genève Zéro pub' est refusée dimanche par 52,3% des voix.

Plus de cinq ans après son lancement, l'initiative était soumise au souverain de la Ville de Genève, à la faveur d'un référendum contre son règlement d'application. Le taux de participation s'élève pour l'instant à 32,35%.

Le règlement visait à interdire l'affichage de la publicité à des fins commerciales, sans toucher à l'affichage culturel ou à portée éducative promouvant des événements. Considérés comme une pollution visuelle et une entrave à la mobilité, les panneaux qui encombrent trottoirs et façades devaient disparaître. Un petit nombre serait laissé vierge pour les associations et l'expression citoyenne et artistique.

L'initiative était soutenue par la gauche et des associations environnementales, féministes et anticapitalistes. Elle avait fait l'objet d'un recours jusqu'au Tribunal fédéral, qui avait admis qu'un règlement communal peut restreindre la liberté économique.

/ATS