La bourse de Tokyo en net rebond après une chute historique

La bourse de Tokyo démarrait en fort rebond mardi après une chute historique la veille sur fond de crainte d'une récession aux Etats-Unis et de forte remontée du yen. Vers 02h50 (en Suisse), l'indice vedette Nikkei grimpait de 10,02%, à 34'610,65 points.

Il avait dévissé de 12,4% la veille. L'indice élargi Topix regagnait, lui, 10,05%, à 2451,08 points.

'Aujourd'hui, les marchés japonais devraient commencer la journée par une hausse significative, le yen s'affaiblissant face au dollar, en plus d'une réaction à la forte baisse d'hier', a commenté Toshiyuki Kanayama dans une note de Monex.

'Il est intéressant de noter que le yen, qui a joué le rôle du méchant dans la liquidation spectaculaire d'hier, pourrait devenir le héros d'aujourd'hui, offrant une bouée de sauvetage potentielle au milieu de la volatilité persistante', a estimé Stephen Innes de SPI Asset Management.

La place tokyoïte a vécu un 'lundi noir' la veille, subissant la plus forte dégringolade en points de son histoire en raison de l'effet combiné du ralentissement de l'économie américaine et du dénouement d'un mouvement de spéculation dit de 'carry trade' sur le yen. Ce mouvement consiste à emprunter de l'argent dans la monnaie d'un pays dont la banque centrale pratique des taux faibles pour l'investir dans une devise aux rendements plus élevés.

Actions en hausse

Le yen n'avait pas connu une telle appréciation sur une séance depuis décembre, lorsque les spéculations sur la fin des taux négatifs de la BoJ allaient bon train.

'La baisse des actions japonaises hier a effacé tous les gains réalisés par le Nikkei et le Topix depuis le début de l'année', a souligné Takuma Ikemoto du Tokai Tokyo Intelligence Lab.

Les marchés mondiaux ont emboîté le pas de Tokyo, notamment Wall Street où le Dow Jones a vu sa pire séance depuis 2022 et où l'indice VIX, dit 'l'indice de la peur' parce qu'il mesure la volatilité du marché, a grimpé en séance à un plus haut depuis mars 2020 lors du déclenchement de la pandémie de Covid-19.

Les actions rebondissaient tous azimuts à Tokyo après avoir subi pour certaines la pire séance de leur histoire lundi: SoftBank Group grimpait de 9,8%, Nintendo de 10,2%, Sony de 8,7% et la banque Mitsubishi UFJ Financial Group de 13,5%.

Le dollar remontait à 145,93 yens vers 02h10, contre 144,18 yens lundi à 23h00. L'euro progressait aussi à 159,76 yens contre 157,90 yens la veille, et valait 1,0948 dollar contre 1,0952 dollar lundi.

Les cours du pétrole étaient dans le vert: le prix du baril de WTI américain avançait de 1,85% à 74,29 dollars et celui de Brent de la mer du Nord prenait 1,64% à 77,55 dollars vers 02h30 (en Suisse).

