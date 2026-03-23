La centrale atomique de Gösgen autorisée à redémarrer

Après plusieurs mois d'arrêt, la Confédération a donné lundi son feu vert au redémarrage de ...
La centrale atomique de Gösgen autorisée à redémarrer

La centrale atomique de Gösgen autorisée à redémarrer

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Après plusieurs mois d'arrêt, la Confédération a donné lundi son feu vert au redémarrage de la centrale nucléaire de Gösgen, située à Däniken (SO). L'installation répond aux exigences légales requises, a indiqué l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN).

L'IFSN a contrôlé et approuvé les travaux de révision effectués ainsi que les mises à niveau apportées au système d'eau d'alimentation, a précisé l'autorité dans un communiqué diffusé sur le réseau social X.

La centrale atomique a été déconnectée du réseau le 24 mai 2025, comme prévu, pour des travaux de révision annuels. La remise en service a été retardée après l'achèvement des travaux. L'exploitant de la centrale nucléaire a dû fournir des preuves concernant une éventuelle surcharge dans le système de tuyauterie d'eau d'alimentation.

/ATS
 

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