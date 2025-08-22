La centrale nucléaire de Gösgen indisponible jusqu'à fin février

La centrale nucléaire de Gösgen restera déconnectée du réseau bien plus longtemps que prévu ...
La centrale nucléaire de Gösgen indisponible jusqu'à fin février

La centrale nucléaire de Gösgen indisponible jusqu'à fin février

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

La centrale nucléaire de Gösgen restera déconnectée du réseau bien plus longtemps que prévu, générant un manque à gagner devisé à un demi-milliard de francs pour ses actionnaires, les énergéticiens Alpiq, Axpo, CKW et EWB, ainsi que la Ville de Zurich.

Les vérifications d'usage lancées fin mai nécessitent plus de temps que prévu et il s'est avéré nécessaire 'de renforcer le système d'alimentation en eau', explique l'exploitant de l'installation dans un communiqué vendredi. La remise en service n'est dès lors pas attendue avant fin février 2026.

Alpiq, qui détient 40% du capital de la centrale, lance conséquemment un avertissement sur résultat opérationnel de 140 à 160 millions de francs sur le seul second semestre 2025.

Actionnaire à hauteur de 37,5%, son homologue Axpo calcule son exposition entre 150 et 170 millions, répartis sur ses exercices décalés 2024/25 et 2025/26.

/ATS
 

Actualités suivantes

SpaceX lance un drone spatial militaire américain

SpaceX lance un drone spatial militaire américain

Économie    Actualisé le 22.08.2025 - 07:05

Majorité favorable à l'e-ID et aux impôts immobiliers cantonaux

Majorité favorable à l'e-ID et aux impôts immobiliers cantonaux

Économie    Actualisé le 22.08.2025 - 06:01

Des centaines de milliers de données de clients d'Auchan piratées

Des centaines de milliers de données de clients d'Auchan piratées

Économie    Actualisé le 21.08.2025 - 22:45

Le train reste plus cher que l'avion pour les trajets européens

Le train reste plus cher que l'avion pour les trajets européens

Économie    Actualisé le 21.08.2025 - 17:41

Articles les plus lus