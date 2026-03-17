La charge administrative à Genève coûte trop cher aux entreprises

A Genève, les tâches administratives sont trop lourdes pour les entreprises, selon une étude ...
La charge administrative à Genève coûte trop cher aux entreprises

La charge administrative à Genève coûte trop cher aux entreprises

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

A Genève, les tâches administratives sont trop lourdes pour les entreprises, selon une étude de la CCIG. Elles leur coûtent 705 millions de francs par an en coûts salariaux internes. Or ce critère pèse sur l'attractivité économique du canton.

'La pression administrative est devenue un des critères d'évaluation pour l'implantation d'une entreprise', a relevé mardi devant les médias Romain Duriez, directeur général adjoint de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG). Au bout du lac, les entreprises consacrent en moyenne 27,7 heures par mois aux tâches administratives liées aux réglementations publiques.

La CCIG estime qu'une réduction de la bureaucratie permettrait à long terme de gagner jusqu'à 2,8 milliards de francs de potentiel économique par an. Pour ce faire, l'Etat devrait d'abord mettre en place un dispositif d'évaluation des coûts réglementaires. La chambre préconise aussi de simplifier les démarches administratives, de renforcer l'efficacité et de garantir la cohérence des lois.

/ATS
 

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