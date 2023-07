La chute spectaculaire d'une grue à New York fait quatre blessés

Une haute grue de chantier s'est en partie effondrée mercredi dans un quartier de Manhattan, en plein coeur de New York, aux Etats-Unis. En tombant, elle a heurté un gratte-ciel adjacent et a provoqué la chute de débris dans les rues.

Quatre personnes ont été légèrement blessées par la chute spectaculaire du bras d'une grue, survenue peu avant 07h30 (13h30 en Suisse) après un incendie de la cabine de l'engin, ont indiqué les autorités new-yorkaises.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos saisissantes de l'accident donnaient à voir l'effondrement du bras de la grue sur un immeuble vitré avoisinant et montraient des résidents fuyant pour échapper aux débris.

Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré que l'incident aurait pu être bien pire. 'Nous avons été extrêmement chanceux ce matin', a-t-il déclaré.

Le chef adjoint des pompiers de New York a indiqué que la grue était en train de soulever 16 tonnes de béton quand les câbles ont été fragilisés par l'incendie de la cabine. L'opérateur de la grue a essayé d'éteindre le feu, mais les flammes étaient trop importantes. 'Le grutier a réussi à sortir et est sain et sauf', a-t-il précisé.

/ATS