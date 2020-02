La cigarette électronique comprise dans les achats-tests en Valais

Vapoteuse, snus et autres produits nicotinés seront compris dans les achats-tests d'alcool et de tabac dès 2020 en Valais. En 2019, 30% des commerces testés ont vendu de l'alcool fort à des mineurs et 25% du tabac.

Interdits aux moins de 18 ans en Valais, les produits nicotinés comme la cigarette électronique, le snus ou la chicha séduisent beaucoup de jeunes. En Suisse, leur consommation est globalement en hausse, a indiqué jeudi devant la presse Promotion santé Valais.

Les derniers résultats de l'étude Panorama suisse des addictions, menée chaque quatre ans auprès des jeunes Suisses de 15 ans, sont 'inquiétants': ils montrent qu'ils n'ont jamais autant consommé de nicotine en dehors de la cigarette.

Ces produits feront désormais partie des achats-tests menés dans le canton. La campagne 2020 regroupera alcool et tabac, comme c'est le cas depuis 2018, et se concrétisera sur le terrain durant l'été.

'Un vide juridique'

'On ne peut pas parler achats-tests sans aborder la question de la publicité', a relevé Alexandre Dubuis, responsable du secteur Addiction-CIPRET. Il existe actuellement 'un vide juridique' autour des produits nicotinés.

La publicité mise sur des couleurs, des images ou encore des évocations qui séduisent les jeunes, a précise Alexandre Dubuis. Le cadre légal est également muet sur d'éventuels baissent de prix du tabac, ce qui a permis à certains magasins de vendre des paquets de cigarettes soldés.

Promotion Santé Valais espère beaucoup de la révision de la loi cantonale sur la santé. Si en Valais, la loi sur la police du commerce réglemente la vente de produits du tabac, aucune loi fédérale pour l'heure ne réglemente et ne donne d'âge minimal pour la vente de tabac ou de produits nicotinés.

Trop de ventes illégales

En 2019 en Valais, 70% des établissements testés ont refusé de vendre de l'alcool fort à un mineur et 75% du tabac. Même si les résultats sont plutôt bons, il y a encore trop de ventes illégales d'alcool et de tabac en Valais, a souligné Sébastien Blanchard, responsable de projets à Promotion santé Valais.

/ATS