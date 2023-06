La commune de Sâles (FR) inaugure un sentier dédié à l’abbé Bovet

Sâles a inauguré samedi un sentier dédié à Joseph Bovet. Né le 7 octobre 1869 dans la commune fribourgeoise, où il a passé son enfance, l'illustre abbé chantant est notamment connu pour la chanson le Vieux Chalet, écrite en 1911.

Le projet consiste en un sentier de 2,6 km à travers le village gruérien. Six stations, agrémentées chacune d’un banc et d’un panneau à thème, jalonnent le parcours. Chaque panneau est muni de deux QR codes: un pour le public et un spécialement pour les enfants.

Pour ancrer l’abbé dans le décor du village de Sâles, une statue de Bovet en bois a été installée par ailleurs sur un banc devant l’église, en face de la maison natale. L'œuvre, signée de l’artiste Raphaël Pache, a été inaugurée samedi également.

Art choral emblématique

Jusqu'ici, il ne restait guère de traces de Joseph Bovet à Sâles, à part une route à son nom et une plaquette commémorative fixée sur l’entrée de l’école. La maison natale du célèbre abbé, décédé le 10 février 1951 à Clarens (VD), abrite encore la boulangerie locale.

L'initiative du projet, d'un coût de 40'000 francs, revient à la Commission seniors de la commune. Dès l'automne 2021, elle a décidé de valoriser l'abbé Bovet via le village de son enfance, l’homme d’Eglise, sa musique et son influence sur l’art choral fribourgeois.

Outre son 'tube' le Vieux Chalet, cet art choral occupe une place de choix sur le sentier, rappelait le trihebdomadaire La Gruyère en février. L’abbé Bovet a joué un rôle à tous les échelons musicaux et grandement contribué à faire de Fribourg un canton de chanteurs.

