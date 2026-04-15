La commune de Vétroz (VS) subit une cyberattaque

Depuis dimanche, la commune de Vétroz est confrontée à une cyberattaque. La Municipalité, par ...
La commune de Vétroz (VS) subit une cyberattaque

La commune de Vétroz (VS) subit une cyberattaque

Photo: KEYSTONE/DPA/PHILIP DULIAN

Depuis dimanche, la commune de Vétroz est confrontée à une cyberattaque. La Municipalité, par son prestataire informatique en charge des services numériques, fait face à un incident de sécurité informatique majeur.

'Actuellement, la situation informatique est toujours bloquée dans tous les services communaux', précisent les autorités, lorsque l'on tente d'atteindre le site Internet de la commune de Vétroz. 'L'origine de l'attaque malveillante a été identifiée. Le prestataire concerné œuvre à terminer la phase de sécurisation du système. Selon l'évolution de cette phase, il commencera ensuite à rétablir certaines fonctionnalités.'

Interrogé par Keystone-ATS, le président de la commune, Pierre-Michel Venetz confirme l'information du Nouvelliste et l’ampleur de la paralysie. 'L’administration ne tourne plus', avoue-t-il.

'Les bases de données ou autres logiciels essentiels à la vie de bureau sont actuellement inaccessibles. Au vu de la situation, les trois quarts du personnel administratif ne peuvent, actuellement, plus travailler. Pour l'instant, on ne connait pas l'ampleur de l'attaque.'

Le cas de Vétroz n'est pas le premier du genre recensé en Valais. En janvier 2025, le site Internet de la Ville de Sierre avait notamment été victime indirecte d’une cyberattaque menée par des hackers pro-russes opposés à la tenue du Forum économique mondial à Davos.

/ATS
 

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