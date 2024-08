La confiance des consommateurs s'améliore en août aux Etats-Unis

La confiance des consommateurs américains est repartie à la hausse au mois d'août, principalement parce qu'ils regardent à moyen terme avec plus d'optimisme alors qu'ils restent prudent concernant la situation actuelle.

L'indice de confiance a progressé de 2,1% par rapport au mois de juillet, pour atteindre 67,8 points, selon le sondage préliminaire de l'Université du Michigan, publié vendredi.

Une tendance meilleure que celle anticipée par les analystes, qui tablaient bien sur une légère hausse de l'indice, mais l'envisageaient plutôt à 66,7 points, selon le consensus publié par briefing.com.

L'indice avait terminé le mois de juillet à 66,4 points.

'Dans l'ensemble, les anticipations s'améliorent tant du point de vue de la perception de la situation financière personnelle que sur les perspectives à cinq ans de l'économie, qui a atteint sont plus haut niveau sur les quatre derniers mois', a estimé la directrice de l'enquête, Joanne Hsu, citée dans le communiqué.

La hausse est exclusivement provoquée par un net regain de confiance quant à l'évolution de la situation économique à moyen terme, dont le sous indice progresse de 4,8% sur un mois, pour atteindre 72,1 points.

Les élections présidentielles du 5 novembre prochain sont la principale cause du rebond, avec notamment une une amélioration de la confiance des consommateurs se revendiquant démocrate, du retrait du président Joe Biden de la course à la Maison blanche et son remplacement par la vice-présidente, Kamala Harris.

La confiance des consommateurs se disant démocrates a ainsi progressé de 6%, alors qu'à l'inverse celle de ceux se revendiquant républicains a reculé de 5%. Les électeurs indépendants ont de leur confiance une confiance accrue de 3% sur le moyen terme.

Le sondage montre par ailleurs que 41% des consommateurs estiment que Mme Harris est une meilleure candidate pour l'économie, 38% estimant au contraire que le candidat républicain Donald Trump est un meilleur choix dans ce domaine.

C'est un retournement, alors qu'un mois plus tôt, M. Trump devancé de 5 points de pourcentage M. Biden sur cette question.

Concernant l'inflation, l'anticipation reste inchangée chez les consommateurs américains, qui s'attendent à la voir rester autour de 2,9% à moyen terme, comme le mois précédent.

L'inflation a reculé a 2,9% sur un an au mois de juillet, selon l'indice CPI publié mercredi et sur lequel sont indexées les retraites des Américains.

La Réserve fédérale (Fed) privilégie elle l'indice PCE, dont la dernière tendance sera connue à la fin du mois, et qui s'établissait à 2,5% sur un an au mois de juin.

/ATS