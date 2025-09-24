La confiance du secteur immobilier suisse au plus haut

Malgré une évaluation prudente de la situation économique, le secteur immobilier suisse envisage les douze prochains mois avec optimisme, affirme une étude du géant du conseil KPMG.

Cela, en raison de prévisions de prix en nette hausse, qui concernent pour la première fois également les zones périphériques.

Indicateur publié depuis 2012, le Swiss Real Estate Sentiment Index (Sresi) reflète les estimations du secteur concernant l'évolution des prix et de l'économie pour les douze prochains mois. IL a atteint cette année son plus haut niveau jamais enregistré, passant de son plus bas niveau historique de -77,4 points en 2023 à son niveau actuel de +69,5 points, fait savoir KPGM dans une enquête publiée mercredi.

Le sous-indice 'Evolution des prix' affiche +89,0 points, contre +32,0 en 2024, atteignant lui aussi un niveau sans précédent. 'Il y a deux ans, l'indice des prix était encore négatif', souligne l'étude.

'Les prévisions positives en matière de prix sur le marché de l'investissement immobilier sont le résultat de la nouvelle pression sur les investissements et de l'évolution positive attendue des loyers', commente Beat Seger, expert immobilier chez KPMG Suisse.

Et pour la première fois, les prévisions de prix positives concernent toutes les catégories d'emplacement même si elles sont particulièrement évidentes pour les emplacements centraux. L'indice des prix y est le plus élevé, avec +117,6 points, suivi par les centres moyens et les agglomérations avec +90,0 points et les emplacements périphériques avec +16,3 points. L'an dernier, ces valeurs étaient encore inférieures de 40 à 60 points, est-il mis en exergue.

Hausses de prix à Zurich et Genève

Le secteur immobilier s'attend à des hausses de prix particulièrement marquées à Zurich (+117,3 points), suivie de Lucerne et Zoug (+108,1 points), Genève (+84,4 points) et Lausanne (+83,1 points).

Les estimations de prix pour Bâle (-5,6 points) et Lugano (-6,5 points) sont en revanche légèrement négatives, 'mais nettement plus positives qu'au cours des trois dernières années'.

'Malgré les conditions favorables aux investissements immobiliers en Suisse, les défis géopolitiques et les perturbations des chaînes d'approvisionnement pèsent sur les perspectives économiques, ce qui aura également un impact sur le comportement d'investissement du secteur immobilier', estime M. Seger.

La forte préférence pour des investissements dans le segment résidentiel, associée à une activité de construction insuffisante par rapport à la demande, fait que les quelque 400 participants à l'enquête ressentent une forte pénurie d'opportunités dans ce segment.

L'indice mesurant l'offre est donc nettement négatif à -107,9 points (contre -73,3 points). La disponibilité de biens immobiliers spéciaux est également jugée plutôt rare (-38,1 points), tandis que l'offre en bureaux, locaux commerciaux et surfaces de vente est considérée comme suffisante.

Quant aux logements abordables, environ deux tiers des interrogés attribuent à la réglementation un impact très négatif et 20% y voient un impact plutôt négatif. Ils sont 61% à considérer la bureaucratie comme un facteur très négatif, tandis qu'un tiers des personnes interrogées la perçoivent comme plutôt négative. Les développements politiques (47% très négatifs, 35% plutôt négatifs) et les coûts de construction élevés (38% très négatifs, 51% plutôt négatifs) sont également perçus comme des obstacles majeurs à la disponibilité de ces logements.

/ATS