La consommation d'électricité en Suisse en légère baisse en 2022

En 2022, la Suisse a consommé moins d’électricité qu'en 2021, soit 57 milliards de kilowattheures (kWh). Cette baisse de 1,9% correspond à la consommation annuelle de 220'000 ménages. Les appels à économiser l'énergie y ont contribué.

En 2022, la conjoncture économique (+2,1%) et l’évolution démographique (+0,82) ont toutefois fait progresser la consommation, indique jeudi l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Mais les températures plutôt douces, l’amélioration de l’efficacité énergétique et les soucis d'approvisionnement liés à la guerre en Ukraine ont contribué à la faire baisser.

La consommation nationale a atteint à 61,3 milliards de kWh, desquels il faut déduire les pertes liées au transport et à la distribution (4,3 milliards de kWh). La baisse (-7,2%) se ressent surtout au quatrième trimestre, particulièrement clément. Les analyses plus détaillées disponibles en octobre 2023 fourniront plus d'informations sur les facteurs qui ont influencé la consommation d’électricité, ajoute l'OFEN.

/ATS