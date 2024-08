La croissance du PIB suisse ralentit en 2023

Les effets post-pandémie ont continué de se faire sentir en 2023. La croissance du PIB a ralenti à +0,7%. Cela correspond à une normalisation après deux forts rebonds enregistrés en 2021 et 2022, consécutifs au coup de frein imposé par la pandémie.

En 2021 et en 2022, la croissance du produit intérieur brut (PIB) s'était inscrite à respectivement 5,6% et 3,0%, selon les chiffres révisés à la hausse par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les précédentes estimations étaient de 5,4% et 2,6%.

L'année dernière, la croissance a été soutenue par la consommation finale des ménages. Les dépenses pour la santé et les transports ont progressé, tandis que celles pour les produits alimentaires, les boissons non alcoolisées, l'habillement, les produits d'entretien et le mobilier ont été à la peine.

Pour ce qui est du commerce extérieur, l'excédent de la balance commerciale a reculé après deux années de forte croissance, principalement en raison de la hausse des importations de services et le recul de ces exportations.

Hausse des exportations

Par contre, les exportations de biens - hors or non monétaire - ont augmenté, portées notamment par les produits pharmaceutiques et le commerce de transit. Les importations de métaux ont baissé, alors que celles de véhicules ont nettement augmenté.

En 2023, la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière a essuyé une baisse, une situation qui masque néanmoins d'importantes disparités selon les segments. Dans les services financiers, un net repli s'est fait sentir pour les banques, tandis que les assurances ont profité d'une progression de leurs activités.

Le revenu national brut (RNB) à prix courants, qui mesure la somme des revenus nets perçus par les entreprises et les ménages établis en Suisse, a progressé de 1,2%, une progression en ligne avec celle du PIB à prix courants (+1,6%)

/ATS