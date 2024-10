La directrice de Vaud Promotion annonce son départ

La directrice de Vaud Promotion Florence Renggli démissionne. Le comité directeur de l'organe de la promotion vaudoise l'a annoncé vendredi dans un communiqué. En place depuis mars 2022, elle avait notamment été critiquée pour son style de management cassant.

'Le Comité Directeur a pris acte avec regret de l'annonce du départ de Florence Renggli (...) Une direction ad interim sera nommée très prochainement pour gérer cette phase transitoire', indique-t-il dans un communiqué. Il précise avoir été informé 'de la volonté de Mme Renggli de mettre un terme à ses relations contractuelles avec Vaud Promotion' le 1er octobre.

A la suite de critiques, une enquête voulue par l'Etat de Vaud et le comité directeur de Vaud Promotion sur le climat de travail au sein de l'organe de la promotion du canton avait conclu à un 'environnement sain, non toxique et sans cas avérés de mobbing ou de harcèlement'. Mais elle émettait des recommandations en lien avec un style de management 'cassant', le stress ressenti et une meilleure organisation du travail.

/ATS