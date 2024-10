La droite met en garde contre une subvention du trafic régional

Le crédit de 3,5 milliards de francs demandé par le Conseil fédéral pour le trafic voyageurs régional pour la période 2026-2028 suscite le scepticisme. Trop cher pour l'UDC et le PLR, insuffisant pour le PS et les organisations des transports publics.

Ces dernières années, la Confédération a augmenté à plusieurs reprises sa contribution dans ce domaine. Le nouveau crédit prévoit une augmentation de 1,7% par an. Les milieux intéressés avaient jusqu'à vendredi pour donner leur avis.

L'UDC exige une pause dans l'évolution des coûts, des exigences plus élevées pour une subvention fédérale ainsi qu'une part plus importante provenant des recettes de transport.

Le PLR reconnaît que le trafic voyageurs régional et le trafic longue distance constituent la base d'une desserte de base pour la population. Mais dans le contexte tendu des finances fédérales, toute mesure d'économie doit être envisagée et discutée.

Le Centre se montre d'accord avec le financement proposé. Il souligne la grande importance du transport régional pour les pendulaires et la cohésion du pays. S'il est conscient des limites du budget fédéral, le parti met en garde contre une possible perte d'attractivité des transports publics, un avertissement partagé par le PS.

Pour ce dernier, l'Union des transports publics (UTP) et la Communauté d'intérêts pour les transports publics (citrap) Suisse, le financement proposé est trop bas. Le PS et l'UTP demandent 210 millions de francs de plus, la citrap au moins 250 millions.

/ATS