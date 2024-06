La fusée Starship de SpaceX a décollé pour un 4e vol test

La fusée Starship de SpaceX a décollé jeudi du Texas pour un quatrième vol d'essai. L'objectif est d'effectuer, au bout d'environ une heure de vol, un retour dans l'atmosphère terrestre mieux contrôlé que lors des précédents tests, terminés par des explosions.

Le décollage a eu lieu à 07h50 (14h50 en Suisse) de la base spatiale Starbase de SpaceX, à Boca Chica, dans l'extrême sud du Texas. La fusée Starship est la plus grande et plus puissante du monde.

Son développement est mené tambour battant par l'entreprise du milliardaire Elon Musk en lançant rapidement des prototypes sans cargaison, afin de corriger dès que possible les problèmes rencontrés en vol. Le vaisseau Starship doit notamment être utilisé à terme pour transporter sur la Lune des astronautes de la Nasa, pour la première fois depuis 1972.

La fusée est composée de deux étages: l'étage de propulsion Super Heavy, qui s'est détaché du vaisseau et a entamé son retour vers la Terre. Et le vaisseau Starship, qui a lui continué sa route

/ATS