La grosse cagnotte de samedi devrait attirer les joueurs

Des centaines de milliers de personnes espèrent décrocher la cagnotte de 42 millions de francs en jeu samedi à la loterie samedi. Si un chanceux parvenait à trouver seul les bons numéros, il pourrait empocher le quatrième plus gros gain de l'histoire.

'La Loterie Romande s’attend à un intérêt plus élevé que d’habitude pour le Swiss Loto avec ce jackpot exceptionnel qui est proposé samedi. Nous nous attendons à ce que les joueurs réguliers aient tendance à remplir un peu plus de grilles et que de nouveaux joueurs tentent leur chance', déclare Danielle Perrette, directrice de la communication de la Loterie Romande, sollicitée par Keystone-ATS.

En Suisse alémanique, Swisslos a enregistré ces derniers jours 'une nette augmentation du chiffre d'affaires' dans les points de vente et auprès des joueurs en ligne, précise la société de loterie d'utilité publique. Près d'un quart de joueurs supplémentaires sont attendus pour le jackpot géant de samedi.

45 tirages sans gros lot

Le jackpot n'est pas tombé depuis 45 tirages. La dernière fois qu'il a été remporté était le 26 août 2023. Il atteint désormais 42 millions de francs.

'Si un seul joueur remporte le jackpot samedi soir, il se verra attribuer l’un des plus gros gains de l’histoire du Swiss Loto, dont le record est de 48,6 millions, remportés en 2014', poursuit Danielle Perrette.

Le plus gros jackpot jamais accumulé au Swiss Lotto est encore plus important: la cagnotte avait atteint 70 millions de francs en décembre 2016.

/ATS