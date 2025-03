La guerre commerciale pousse l'or vers de nouveaux sommets

Le cours de l'or a atteint vendredi un nouveau pic historique, dopé par le durcissement des fronts dans la guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump. L'once de métal jaune s'est hissée à un niveau record de 3086,04 dollars.

Vers 10h, le prix avait quelque peu fléchi à 3072,34 dollars, ce qui représente une augmentation de 1,6% sur une semaine. Depuis le début de l'année, le cours de l'or a bondi de 17%. L'envolée sur un an est de 36,5%.

Cette nouvelle poussée intervient dans un contexte d'aversion au risque, alors que les tensions commerciales atteignent leurs acmé avant l'entrée en vigueur annoncée la semaine prochaine de nouveaux tarifs douaniers, affirme TradingEconomics. Donald Trump a annoncé des taxes supplémentaires de 25% sur les voitures et les pièces détachées produites à l'étranger, créant un risque de représailles de la part de l'Union européenne et du Canada. Un conflit commercial aurait des retombées économiques mondiales.

L'or a continué sa marche en avant grâce à la demande importante émanant des banques centrales et à celle liée aux fonds indiciels cotés (ETF), précise TradingEconomics dans son commentaire. Le métal jaune est en passe de réaliser sa quatrième hausse hebdomadaire consécutive et sa plus forte progression mensuelle depuis mars 2024.

Réflexe pavlovien des investisseurs

Chez Bank of America (BoA), on n'exclut pas une envolée de l'once d'or vers les 3500 dollars dans un horizon de deux ans. Le géant bancaire a d'ailleurs largement relevé ses prévisions moyennes de cours pour cette année et la suivante, les fixant respectivement à 3063 dollars (2750 dollars jusqu'ici) et 3350 dollars (2625 dollars).

Les banques centrales détiennent actuellement 10% de leurs réserves en or et pourraient porter cette proportion à 30% pour doper leur portefeuille d'investissement, note BoA. Le secteur de l'assurance en Chine peut placer 1% de ses actifs dans le métal jaune. L'établissement américain évoque également la forte demande en ETF.

L'or figure en bonne place dans l'allocation d'actifs recommandée par UBS comme une couverture face aux soubresauts des marchés financiers. Le géant bancaire zurichois anticipe de nouvelles hausses, mais limitées. Le cours pour une once devrait ainsi s'étoffer autour de 3200 dollars cette année, selon l'établissement.

Swissquote, par la plume de son analyste Ipek Ozkardeskaya, remarque que l'or s'envole vers des 'territoires inexplorés'. Les conditions actuelles de surachat ne font pas le poids face à l'agressivité ambiante. 'Les investisseurs achètent de l'or à chaque fois qu'ils entendent le mot 'tarif douanier'', résume la spécialiste de la banque en ligne glandoise.

