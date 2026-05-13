La hausse des loyers proposés se poursuit en Suisse

Les loyers proposés en Suisse ont poursuivi leur hausse en avril, progressant tant en rythme ...
La hausse des loyers proposés se poursuit en Suisse

La hausse des loyers proposés se poursuit en Suisse

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Les loyers proposés en Suisse ont poursuivi leur hausse en avril, progressant tant en rythme annuel que mensuel, selon l'indice Homegate publié mercredi. La tendance à l'augmentation a été observée dans une majorité de cantons.

Sur le mois sous revue, les loyers proposés dans les annonces ont augmenté de 0,3%, portant l'indice à 133,5 points. Sur l'année, la hausse des loyers proposés à l'échelle nationale s'élève ainsi à 2,4%. Alors qu'un nombre inhabituellement élevé de cantons avaient affiché une baisse des loyers proposés ces derniers mois, une majorité d'entre eux a connu une augmentation en avril au regard du mois précédent.

Le demi-canton de Nidwald a présenté la hausse la plus marquée (+3,8 %), devant le voisin Uri (+2,8%) et de Genève (+1,3%). En variation annuelle, les loyers proposés à Nidwald ont décollé de 11 %, suivis par ceux d'Uri (+6,6%) et de Zoug (+6,2%).

À l'inverse, le canton de Schwyz a enregistré une forte baisse de 2,5% par rapport au mois précédent. L'évolution annuelle, avec une hausse de 2,2%, se situe légèrement en dessous de la moyenne suisse.

Au niveau des villes, les loyers proposés ont baissé en avril 2026 à Berne (-1,1%) et à Saint-Gall (-0,4%). En revanche, Lausanne (+2 %), Lugano (+1,4 %) et Zurich (+1,1 %) ont affiché les plus fortes hausses. Par rapport à l'année précédente, les prix des annonces dans les villes passées sous revue ont augmenté de manière générale, jusqu'à 6,7% (Lugano).

Au premier trimestre, les loyers proposés en Suisse avaient enregistré une croissance de 0,7%, et de 2,3% par rapport à l'année précédente. En mars, il avait crû de 0,2 point et de 2,6% en glissement annuel.

/ATS
 

Actualités suivantes

PostFinance a amélioré sa rentabilité au premier trimestre

PostFinance a amélioré sa rentabilité au premier trimestre

Économie    Actualisé le 13.05.2026 - 10:25

Siemens: bond de 18% des commandes au deuxième trimestre

Siemens: bond de 18% des commandes au deuxième trimestre

Économie    Actualisé le 13.05.2026 - 09:58

L'accident dans le tunnel du Gothard aurait pu être évité, selon un rapport

L'accident dans le tunnel du Gothard aurait pu être évité, selon un rapport

Économie    Actualisé le 13.05.2026 - 09:28

Sunrise creuse ses pertes au premier trimestre

Sunrise creuse ses pertes au premier trimestre

Économie    Actualisé le 13.05.2026 - 09:10

Articles les plus lus

Adecco améliore ses recettes au premier trimestre

Adecco améliore ses recettes au premier trimestre

Économie    Actualisé le 13.05.2026 - 09:02

Sunrise creuse ses pertes au premier trimestre

Sunrise creuse ses pertes au premier trimestre

Économie    Actualisé le 13.05.2026 - 09:10

L'accident dans le tunnel du Gothard aurait pu être évité, selon un rapport

L'accident dans le tunnel du Gothard aurait pu être évité, selon un rapport

Économie    Actualisé le 13.05.2026 - 09:28

Siemens: bond de 18% des commandes au deuxième trimestre

Siemens: bond de 18% des commandes au deuxième trimestre

Économie    Actualisé le 13.05.2026 - 09:58

Zurich Insurance tiré par ses activités non-vie

Zurich Insurance tiré par ses activités non-vie

Économie    Actualisé le 13.05.2026 - 08:37

Adecco améliore ses recettes au premier trimestre

Adecco améliore ses recettes au premier trimestre

Économie    Actualisé le 13.05.2026 - 09:02

Sunrise creuse ses pertes au premier trimestre

Sunrise creuse ses pertes au premier trimestre

Économie    Actualisé le 13.05.2026 - 09:10

L'accident dans le tunnel du Gothard aurait pu être évité, selon un rapport

L'accident dans le tunnel du Gothard aurait pu être évité, selon un rapport

Économie    Actualisé le 13.05.2026 - 09:28

Iran: Pékin appelle le Pakistan à « intensifier » la médiation

Iran: Pékin appelle le Pakistan à « intensifier » la médiation

Économie    Actualisé le 13.05.2026 - 02:55

Chine et Etats-Unis entament des consultations commerciales

Chine et Etats-Unis entament des consultations commerciales

Économie    Actualisé le 13.05.2026 - 06:36

Zurich Insurance tiré par ses activités non-vie

Zurich Insurance tiré par ses activités non-vie

Économie    Actualisé le 13.05.2026 - 08:37

Adecco améliore ses recettes au premier trimestre

Adecco améliore ses recettes au premier trimestre

Économie    Actualisé le 13.05.2026 - 09:02