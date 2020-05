La ligne La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel sera fermée 8 mois en 2021

Il ne sera plus possible de circuler en train entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel entre le 1er mars et le 31 octobre 2021. Cette fermeture va permettre des travaux pour le futur RER neuchâtelois, qui offrira une ligne directe entre les deux villes en 2035.

'Les travaux d'assainissement des CFF permettront d'assurer l'exploitation du tronçon actuel en toute sécurité jusqu'à la mise en service de la ligne directe, mais aussi de pérenniser le tronçon du futur RER neuchâtelois entre Neuchâtel et Corcelles-Cormondrèche', expliquent jeudi la Chancellerie d'Etat et les CFF dans un communiqué commun.

Durant ces travaux, six tunnels pourront notamment être assainis. Il est également prévu d'adapter trois gares, dont celle de Neuchâtel, à la loi sur l'égalité pour les personnes handicapées. Le pont CFF de Malakoff sera aussi remplacé à La Chaux-de-Fonds et une gare sera construite à Fiaz dans la métropole horlogère.

Dans une première phase des travaux, dès la fin août 2020, le trafic ferroviaire sera interrompu la nuit et remplacé par des bus. Puis, entre le 1er mars et le 31 octobre 2021, le tronçon sera entièrement fermé. Des bus directs circuleront chaque demi-heure entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds et tous les quarts d'heure aux heures de pointe. Le trajet en bus direct durera environ 7 minutes de plus que le trajet en train.

Geste commercial

Pour éviter un recours à la voiture et compenser les désagréments, 'les CFF, le BLS et le canton de Neuchâtel ont décidé de faire un important geste commercial envers les clients', poursuit le communiqué. Il cite l'exemple d'une réduction de 165 francs pour un abonnement Onde verte annuel de 5 zones.

Pour mémoire, la ligne ferroviaire entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, qui date de 1860, est la plus ancienne du réseau suisse non encore renouvelée. Le coût total du nouveau RER est de plus de 1 milliard de francs, dont 947 millions financés par la Confédération. A l'horizon 2035, il sera possible de relier les deux villes en 15 minutes.

