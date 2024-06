La loi sur l'électricité acceptée par le peuple suisse (gfs.bern)

La Suisse tient son plan pour avancer dans le développement des énergies renouvelables. Le peuple a accepté dimanche la loi sur l'électricité à 69%, avec plus ou moins 3% de marge d'erreur, selon une tendance de l'institut gfs.bern.

Selon de premiers résultats partiels, la loi est approuvée en Suisse romande à 75,2% à Genève et à 72% dans le canton de Vaud. Le 'oui' est légèrement plus faible pour l'instant en Valais, à Fribourg et dans le Jura, avec respectivement 64,3%, 63,1% et 58,1%. Le Tessin accepte le texte à 67,3%.

Outre-Sarine, Bâle-Ville est champion, avec 76,2%. Zurich suit, avec 72,2%. Lucerne, Saint-Gall, les Grisons, Soleure, l'Argovie et Obwald disent 'oui' à plus de 60%. Bâle-Campagne le dit le plus faiblement (57,4%). Schwyz est le seul canton à rejeter le texte, à 52,1%.

Le projet facilite la construction de grandes installations hydrauliques, photovoltaïques, éoliennes, de pompage-turbinage et de biomasse. Désormais d'intérêt national, leur établissement primera sur la protection de la nature ou du paysage. La réforme contient une palette d'autres mesures.

Une large alliance composée de représentants de tous les partis ainsi que d'organisations économiques et environnementales plaidait en faveur de la loi. Le référendum a été lancé par la Fondation Franz Weber, l'Union pour la nature et le paysage suisse, Paysage Libre Suisse ainsi que d'autres citoyens. L'UDC était aussi contre.

/ATS