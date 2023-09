La maison individuelle continue de faire rêver

La demande pour les maisons individuelles reste élevée à l'échelle de la Suisse, quand bien même la durée de publication des annonces immobilières s'est allongée, indique jeudi Swiss Marketplace Group. La situation varie toutefois fortement selon les régions.

Entre le troisième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023, le nombre d'annonces a augmenté de 11% pour atteindre 55'700, selon le relevé opéré sur plusieurs portails immobiliers, notamment Homegate et Immoscout. Dans le même temps, les annonces sont restées plus longtemps en ligne, avec une moyenne de 66 jours, soit 6 jours de plus que sur de la période de comparaison.

'Malgré la hausse des taux d'intérêt et l'augmentation de la réglementation, le désir d'être propriétaire de son logement reste profondément enraciné en Suisse et ne présente aucun signe d'affaiblissement', se réjouit Markus Meier, directeur de l'Association des propriétaires de Suisse, cité dans le communiqué. Le renchérissement du crédit rend toutefois le financement plus difficile.

La demande toujours solide surprend Peter Ilg, directeur du Swiss Real Estate Institute, alors que les hausses de taux d'intérêt enregistrées sont les plus élevées depuis 30 ans. 'Peut-être que le risque de bulle immobilière a tout simplement été légèrement surestimé par le passé', observe-t-il. Pour le moment, et contrairement à d'autres pays, aucune correction des prix n'est en cours en raison du renchérissement des hypothèques.

Des disparités régionales sont néanmoins constatées. Ainsi au Tessin, avec une durée de parution désormais de 136 jours, il faut chercher un acheteur en moyenne plus de trois fois plus longtemps que dans la région de Zurich avec 42 jours, détaille ainsi le rapport.

/ATS