La navigation sur le lac de Lugano revient à la normale

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

La navigation sur le lac de Lugano est revenue lundi à la normale, après plusieurs jours de restrictions dans le bassin sud. Le passage des bateaux sous le pont du barrage de Melide est à nouveau possible.

Tous les bateaux ont repris leur service lundi matin, également dans le bassin sud du lac, selon la Société de navigation du lac de Lugano (SNL). Les abondantes précipitations qui se sont abattues sur le sud des Alpes avaient provoqué une forte hausse du niveau des eaux.

Depuis jeudi, la plupart des liaisons dans le bassin sud avaient été suspendues. Le niveau élevé du lac empêchait le passage des embarcations sous le barrage de Melide.

/ATS
 

