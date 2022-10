La normalisation des nuitées en Suisse s'est poursuivie en août

La statistique des nuitées hôtelières en Suisse semble retrouver une certaine normalité grâce à la levée de l'intégralité des restrictions anti-Covid en avril.

Après avoir atteint une croissance annuelle de plus de 70% en janvier et de 50% en juin, la fréquentation s'est stabilisée à 4,5 millions de nuitées en août, soit une hausse de 7,6%.

Cela représente une augmentation de 317'000 unités par rapport au mois d'août 2021, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son rapport mensuel provisoire. Cette hausse est imputable au retour graduel des visiteurs étrangers dans les établissements helvétiques. Cette catégorie de clients a entraîné une croissance de 41,5% ou de 665'000 nuitées. La tendance est inverse pour les visiteurs suisses (-13,5% ou -349'000 nuitées), surreprésentés durant la pandémie.

Mi-septembre, l'OFS avait publié une première estimation de la statistiques impliquant une hausse de 8% des nuitées hôtelières en août.

Depuis le début de l'année, l'hôtellerie suisse a enregistré 25,9 millions de nuitées, soit une progression de plus d'un tiers (+34,2%) ou 6,6 millions sur un an. Le nombre de nuitées de visiteurs étrangers a plus que doublé (+131% ou +6,4 millions) à 11,3 millions, tandis que la clientèle domestique a totalisé 14,6 millions de nuitées (+1,2%).

/ATS