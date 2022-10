La pandémie a aussi influencé le nombre d'accidents

Les assureurs ont enregistré clairement plus d'accidents en 2021 qu'un an plus tôt. Ce nombre reste cependant encore 4% inférieur à celui de 2019, l'année qui a précisé le Covid-19.

Ainsi l'an dernier, 832'000 accidents et maladies professionnels ou accidents durant les loisirs parmi le personnel salarié et les demandeurs d'emploi du pays ont été annoncés, a indiqué jeudi la Suva. Cela représente une hausse de 3,6% par rapport à 2020, mais une baisse de 4,2% comparé à 2019.

Ce recul s'explique par le fait que la pratique de certains sports a été temporairement interdite en 2021 en raison du Covid, ce qui a entraîné une baisse significative (- 9,1%) du nombre d'accidents durant les loisirs.

Les assureurs ont versé en 2020 un total de 4,9 milliards de francs de prestations (en frais de traitement, indemnités journalières et rentes invalidité). Un an plus tôt, il leur en a coûté 5 milliards (-1,9%).

S'ajoutent à cela plus de 3,5 milliards de charges extraordinaires pour l'augmentation du volume de capitaux des rentes en cours rendue nécessaire par l'abaissement du taux d'intérêt technique au 1er janvier 2020. Les coûts courants pour 2021 ne sont pas encore disponibles, indique la Suva. Ces chiffres sont issus des annonces d'une vingtaine d'assureurs-accident dans le pays.

/ATS