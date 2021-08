La parahôtellerie suisse retrouve des couleurs au second trimestre

La parahôtellerie suisse a enregistré un triplement de ses nuitées au deuxième trimestre sur un an.

Les visiteurs locaux ont représenté l'essentiel de la clientèle, alors que les voyages internationaux sont encore soumis à de sévères restrictions liées à la crise pandémique.

D'avril à juin, la parahôtellerie a recensé un peu plus de 3,6 millions de nuitées, contre 1,2 million douze mois auparavant, selon les derniers chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les touristes indigènes ont totalisé 88,8% de la demande avec 3,2 millions d'unités.

Une analyse plus détaillée montre que c'est sur les terrains de camping que la progression s'est avérée la plus forte, avec presque 1,9 millions de nuitées, soit plus du triple par rapport à la même période en 2020.

Belle progression aussi du côté des logements de vacances, avec un chiffre avoisinant les 1,2 millions de nuitées, contre seulement 481'196 unités auparavant.

L'embellie reste prometteuse dans les hébergements collectifs, puisque là aussi les nuitées ont presque triplé, à 587'323 unités, contre 203'203 au deuxième trimestre de l'année dernière.

/ATS