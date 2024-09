La pluie n'a pas gâché la Fête des vendanges de Neuchâtel

La météo un peu maussade du week-end n'a pas eu de répercussions sur la fréquentation de la Fête des vendanges, qui a démarré vendredi soir à Neuchâtel. Le record de 350'000 visiteurs, établi en 2023, pourrait être atteint avec le succès du corso fleuri du dimanche.

'C'est une 97e édition magnifique. On n'a pas eu trop de pluie et elle est tombée au bon moment. La population a énormément joué le jeu', a déclaré dimanche à Keystone-ATS Eric Leuba, porte-parole de la manifestation.

Entre vendredi et samedi, la fête a enregistré environ 230'000 visiteurs. Le cortège des enfants et le spectacle pyrotechnique ont attiré de nombreuses personnes le samedi.

Le record de 2023 avec 350'000 personnes pourrait être atteint d'ici à dimanche soir. 'La centaine de stands que j'ai visités - sur un total de près de 280 - ont réalisé un chiffre d'affaires extraordinaire', a ajouté Eric Leuba.

Le corso fleuri, l’un des derniers en Europe et qui était le plus important des 20 dernières années, a attiré les foules dimanche après-midi. 'On n'a jamais vendu autant de places assises', a précisé le porte-parole de la manifestation.

Près de 10 tonnes de fleurs

Le spectacle, composé de 14 chars, était long de 2200 mètres et a compté plus de 1500 figurants, représentant de nombreuses associations. Les visiteurs ont pu aussi découvrir des inventions loufoques, la présence de cracheurs de feu ou encore celle d’artistes sur échasses.

Le corso a nécessité près de 10 tonnes de fleurs. Après Elisabeth Baume-Schneider l'an dernier, le Conseil fédéral était représenté cette année par Beat Jans, qui a reçu, comme le veut la tradition, son lot de confettis.

/ATS