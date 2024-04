La police uranaise satisfaite du système de dosage au Gothard

La police uranaise tire un bilan positif de son système de dosage devant le tunnel routier du Gothard. Le système destiné à empêcher le trafic d'évitement en cas d'embouteillages a fait ses preuves face à l'afflux vers le sud à Pâques.

'Cette année, nous avons pu maintenir la fluidité du trafic sur les routes cantonales', a déclaré le lieutenant Nick Pizzi à Keystone-ATS le lundi de Pâques.

Le système de dosage est mis en place dès que les colonnes de voitures commencent à s'allonger sur trois kilomètres. Dans ce cas, les entrées d'autoroute de Göschenen et de Wassen sont fermées en direction du sud.

Ainsi, le voyage en direction du sud à partir d'Amsteg ne devrait plus être possible que par l'autoroute. Si ce scénario se produit, l'entrée de Göschenen sera ouverte quatre fois par jour pendant 15 minutes : de 06h45 à 07h00, de 08h15 à 08h30, de 17h15 à 17h30 et de 18h45 à 19h00.

Réduction à 80 km/h

Si le trafic s'accumule sur huit kilomètres, la vitesse sur l'autoroute entre Altdorf et Amsteg est réduite à 80 km/h. Cette mesure vise à ralentir le trafic et à réduire le risque d'accident. En outre, les sorties sont dosées à Erstfeld et Amsteg en fonction de la charge de la route cantonale.

Cette année, la police cantonale uranaise a eu recours à ces mesures le Jeudi et le Vendredi saints. Selon Nick Pizzi, la longueur maximale des bouchons était respectivement de douze et treize kilomètres ces deux jours. En 2023, les bouchons s'étaient étendus sur 19 kilomètres.

L'an dernier déjà, la police cantonale uranaise avait introduit une nouvelle gestion des bouchons devant le Gothard. Cette année, elle l'a légèrement adaptée.

Météo maussade, moins de trafic

Selon M. Pizzi, le début précoce des vacances en Allemagne a contribué à désengorger le trafic cette année à Pâques. C'est pourquoi un bouchon de neuf kilomètres s'était déjà formé le 22 mars devant le Gothard. Le mauvais temps du week-end de Pâques au Tessin a également joué un rôle.

Les scènes avec des automobilistes énervés devant des entrées d'autoroute fermées ont pu être évitées cette année, mais il y a toujours des discussions un peu chaudes. Et la formation d'un couloir de secours en cas d'accident ne se fait pas toujours de manière optimale.

/ATS