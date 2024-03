La poste allemande met fin au transport de courrier par avion

Le géant du courrier et de la logistique Deutsche Post DHL a mis fin jeudi à son service de transport aérien du courrier à l'intérieur de l'Allemagne.

Pour mettre fin à ce service assuré depuis plus de 60 ans, le groupe invoque des impératifs économiques et écologiques.

'Une époque touche à sa fin: après 63 ans, Deutsche Post abandonne son réseau de courrier aérien de nuit en Allemagne', indique un communiqué de presse du groupe de Bonn. Pour la dernière fois, des avions des compagnies allemandes Eurowings et Tui Fly, partenaires de l'opérateur, ont effectué dans la nuit de jeudi plusieurs liaisons aller-retour en Allemagne (Stuttgart-Berlin, Hanovre-Munich et Hanovre-Stuttgart) pour le transport des paquets de lettre, disposés sur les sièges de passagers dans les cabines.

'Les lettres transportées par avion en Allemagne ne se justifient plus en période de changement climatique, notamment parce que les lettres ne sont plus aussi urgentes qu'elles l'étaient il y a plusieurs décennies', avant l'arrivée de la messagerie électronique, a déclaré Marc Hitschfeld, directeur de la division courrier et colis du groupe. Signe du repli tendanciel des lettres sur papier, Deutsche Post a dernièrement transporté chaque nuit en moyenne 53 tonnes de courrier - soit 1,5 million de lettres - avec six avions, contre 430 tonnes de lettres avec 26 avions en 1996.

À l'avenir, les lettres ne seront transportées à travers l'Allemagne que par route, explique le groupe, qui compte ainsi économiser 'plus de 80% de la quantité de CO2' produite lors du transport aérien. Pendant des décennies, le groupe a misé sur les vols, car il avait des délais d'acheminement légaux à respecter. Mais une réforme législative en cours prévoit d'alléger l'obligation actuelle de délivrer les courriers le lendemain de leur envoi.

/ATS