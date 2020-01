La première édition de Swiss Expo à Palexpo à Genève

Organisée pour la première fois à Palexpo à Genève, Swiss Expo a attiré plus de 21'000 visiteurs pendant quatre jours. Les éleveurs et les exposants sont très satisfaits de cette 24e édition du salon agricole qui s'est terminé samedi.

Le pari n'était pourtant pas gagné d'avance. En effet, l'annonce du déménagement du salon de Lausanne à Genève avait suscité de nombreux doutes. La fréquentation est certes un peu en-dessous par rapport à 2019 (3'000 visiteurs en moins), mais la satisfaction est de mise.

Le président du salon, Jacques Rey, se réjouit des nouvelles infrastructures proposées à Palexpo: 'des espaces plus grands, faciles d’accès, une étable digne des plus grandes stars où les vaches ont pu séjourner dans un confort renforcé et des exposants mieux intégrés', indique-t-il dans un communiqué.

Brushing

Palexpo a accueilli ce grand rendez-vous des éleveurs et des agriculteurs sur 40'000 m2 d'exposition. La halle 6 a été transformée en étable géante. Le sol a été recouvert pour l'occasion d'une moquette rose et de paille. Ambiance rurale garantie pour les citadins curieux.

Les visiteurs ont déambulé dans les allées pour admirer les vedettes et découvrir la préparation de ces bêtes de concours. Installées dans un support, les vaches sont douchées, rasées, brossées, foehnées et lustrées. La crinière est coupée au millimètre. Quelques retouches de peintures pour sublimer la couleur d'origine sont admises.

Des tracts

Avec 130 exposants qui présentent des secteurs allant de la génétique au fourrage en passant par l'outillage, quelque 400 éleveurs et plus de 1'000 vaches et génisses inscrites, Swiss Expo est le rendez-vous incontournable du monde agricole. Son concours bovin a acquis une renommée internationale. La prochaine édition est prévue du 13 au16 janvier 2021.

Alors que les deux dernières éditions à Lausanne avaient été marquées par des rassemblements anti-spécistes, cette 24e édition à Genève n'a pas été perturbée. Des défenseurs de la cause animale ont simplement distribué quelques tracts samedi à l'entrée. Aucun débordement n'a été constaté, selon la police genevoise.

/ATS