La présidente de la Confédération ouvre le Swiss Economic Forum

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a ouvert jeudi le Swiss Economic Forum 2025 à Interlaken (BE). Elle a souligné l'importance pour la Suisse d'un ordre commercial mondial libéral.

La Suisse, avec son économie orientée vers l'exportation, est tributaire de règles claires et d'un accès aussi libre que possible aux marchés, a rappelé Mme Keller-Sutter devant les entrepreneurs suisses.

Le multilatéralisme et l'ordre commercial mondial libéral ont 'dérapé depuis longtemps', et pas seulement avec la deuxième administration de Donald Trump, a-t-elle ajouté. La pandémie de Covid-19, le réchauffement et la crise énergétique consécutive à la guerre d'agression russe ont accéléré le changement.

Le protectionnisme et la politique industrielle sont redevenus acceptables, même dans les Etats libéraux, a constaté la ministre des finances. 'Le monde a donc perdu son équilibre et il lui faudra probablement un certain temps pour en trouver un nouveau', a-t-elle estimé.

/ATS