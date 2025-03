La publicité pourrait disparaître en ville de Zurich

Le paysage urbain zurichois pourrait à l'avenir se présenter bien différemment. Le législatif de la ville a transmis mercredi une intervention de la gauche alternative (AL) demandant l'interdiction de la publicité sur le domaine public.

La publicité commerciale apporte des frustrations et encourage la consommation, selon la majorité de gauche (AL, Vert-e-s et PS). Le camp bourgeois a lui vivement critiqué une initiative 'idéologique aux relents de lutte des classes' et s'y est opposé en vain, à l'image de l'exécutif qui a notamment fait valoir les 19 millions de francs que les surfaces publicitaires rapportent chaque année à la ville.

Contre sa volonté, le conseil municipal doit désormais préparer un projet d'interdiction, comme l'exige le texte adopté au législatif, qui aura à nouveau se prononcer. Une fois élaboré, le projet sera en effet soumis au parlement de la ville.

L'interdiction de la publicité à Zurich a pour modèle la commune genevoise de Vernier, où la publicité commerciale est déjà interdite aujourd'hui. Le Tribunal fédéral a soutenu l'interdiction. Il a estimé qu'il s'agissait d'une atteinte admissible à la liberté économique.

/ATS