La radio reste très écoutée malgré l'abandon partiel de la FM

Les Suisses continuent d'écouter la radio, malgré l'abandon partiel de la FM début 2025. Pas moins de 93% de la population a écouté la radio au moins une fois par semestre au cours du dernier semestre.

La pénétration quotidienne moyenne s'est élevée à 69%, soit 5,13 millions de personnes, indique la fondation Mediapulse lundi dans un communiqué. On constate un léger recul de 2 points de pourcentage par rapport à la même période l'année précédente.

Les auditeurs ont en revanche écouté la radio un peu plus longtemps: 110 minutes par jour en moyenne, contre 109 au second semestre 2024. Cette stabilité montre que l'abandon de la FM n'a pas impacté l'audience globale de la radio, explique Mediapulse.

/ATS