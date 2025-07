La reconstruction du pont détruit dans le val Maggia (TI) a débuté

Le pont de Visletto dans le val Maggia (TI), détruit lors des intempéries de juin 2024, sera reconstruit d'ici la fin de l'automne 2026. Le nouvel ouvrage est synonyme de 'force et de renaissance', a déclaré le directeur des travaux publics tessinois Claudio Zali.

Afin de faire avancer la construction, toutes les procédures nécessaires ont été accélérées, a expliqué lundi Claudio Zali lors d'une conférence de presse aux abords du chantier, ce qui a permis de réduire le temps de planification du nouveau pont.

Le pont de Visletto est une 'artère de circulation' importante, a déclaré la présidente de la commune de Cevio, Wanda Dadò. La construction du nouveau pont permet de refermer une plaie. L'ouvrage est aussi un 'symbole de la résistance' de la vallée.

La construction se déroulera en trois phases, a détaillé Fabiano Martini, responsable du secteur opérationnel au sein du département des constructions. La première phase consistera à poser les nouvelles fondations du pont, puis, à partir de février 2026, le montage des principales structures du pont.

La dernière phase consistera à poser le revêtement routier et à installer des lampadaires. Le nouveau pont devrait être terminé en novembre 2026.

Sécurité contre les dangers naturels

La construction coûte environ 8,5 millions de francs et remplace le pont provisoire de Visletto construit par l'armée l'été dernier. Le nouvel ouvrage doit offrir une 'sécurité maximale' face aux dangers naturels, selon le département tessinois des travaux publics et de l'environnement.

La circulation sur le pont provisoire de Visletto est soumise à de nombreuses restrictions: les véhicules ne peuvent pas peser plus de 32 tonnes ni rouler à plus de 20 kilomètres à l'heure. De plus, la circulation se fait sur une seule voie.

35 membres du bataillon d'intervention d'aide en cas de catastrophe avaient construit un pont de remplacement sur la Maggia en juillet dernier, après les terribles intempéries de la nuit du 29 au 30 juin 2024.

Le pont d'origine avait été emporté par la Maggia en crue. Plusieurs vallées latérales étaient ensuite devenues temporairement inaccessibles par voie terrestre. Sept personnes ont perdu la vie lors des intempéries dans le Val Maggia et une personne est toujours portée disparue.

/ATS