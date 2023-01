La reprise s'est poursuivie dans l'hôtellerie en novembre 2022

Les nuitées hôtelières ont augmenté en novembre 2022. La reprise a surtout été portée par les visiteurs venus de l'étranger, précise mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé mensuel.

En novembre 2022, les nuitées hôtelières ont bondi de 20,2% sur un an à 2,1 millions. Les visiteurs étrangers ont pesé pour pas loin de la moitié de ces nuitées, avec un total de 1,0 million de nuitées, soit une progression de 40,2% sur un an. Les hôtes indigènes ont de leur côté enregistré une hausse plus modeste, de 6,9% sur un an, à 1,1 million de nuitées.

Entre janvier et novembre, les hôteliers suisses ont enregistré 35,0 millions de nuitées, un chiffre en hausse de 28,4% par rapport à la même période en 2021. Les nuitées des visiteurs venus de l'étranger ont doublé, alors que les restrictions de voyage avaient compliqué les déplacements pendant la pandémie. Les nuitées des hôtes venus de Suisse ont quant à elles été tout juste stables (+0,3% sur un an).

/ATS