La saison d'hiver 2023/2024 sourit aux stations de ski

Les domaines skiables font presque mieux que l'année dernière en terme de fréquentation, selon les Remontées mécaniques suisses.

'C'est surprenant, compte tenu de la couverture neigeuse insuffisante en février et des températures trop élevées en mars', s'étonne le directeur Berno Stoffel. La saison d'hiver 2023/2024 a été favorable à presque tous les domaines skiables de Suisse, selon les chiffres fournis vendredi par la faîtière. Fin mars, les stations de ski ont enregistré une hausse de la fréquentation de 5% par rapport à l'année dernière.

'C'est une bonne année. Nous sommes très stables depuis dix ans en termes de fréquentation. Fin janvier, les stations avaient accueilli 20% de clients en plus', commente Berno Stoffel, directeur des Remontées mécaniques suisses. Cette évolution positive est d'autant plus surprenante que beaucoup de stations de basse altitude ont dû fermer ou restreindre leur offre faute de neige et que mars a été beaucoup trop chaud, avec de nombreuses et violentes tempêtes de foehn et de fortes précipitations.

Difficultés pour l'Arc jurassien

Il existe cependant des disparités régionales. L'évolution a été particulièrement positive pour le Tessin (+43%). 'Le canton transalpin a profité cette saison d'abondantes chutes de neige, même à basse altitude', explique M. Stoffel. En revanche, la tendance s'affiche en négatif pour l'Arc jurassien (-21%) et les Alpes fribourgeoises (-31%). Par rapport à la moyenne quinquennale, la hausse de fréquentation dans l'ensemble des stations de ski en Suisse est de 4%.

Les perspectives pour le mois d'avril s'annoncent également réjouissantes. Alors que de nombreuses domaines skiables cessent leur activité ces jours-ci, les stations situés plus en altitude peuvent encore profiter d'excellentes conditions sur les pistes de ski. 'Les nombreux festivals devraient également attirer du monde à la montagne', ajoute le responsable de la fédération.

Suisse Tourisme a également tiré un bilan positif de la saison d'hiver 2023/2024. 'Les chiffres pourtant déjà très satisfaisants de l'hiver 2022/2023 ont même été dépassés par endroits', a indiqué mardi l'organisation de promotion du tourisme de la Confédération.

La saison d'hiver a été portée avant tout par le tourisme indigène, mais également européen et américain. Elle a profité des bonnes conditions d'enneigement en novembre. La fin de saison a été plus mitigée, en raison des épisodes de mauvais temps de février et début mars.

