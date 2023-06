La station d'essais de Leytron planche sur la viticulture de demain

L'évolution climatique et la nécessaire réduction des intrants sont au coeur des projets menés par le domaine viticole du Grand Brûlé à Leytron (VS). Lancée il y a deux ans, cette station d'essais en viticulture et oenologie met en réseau chercheurs et praticiens.

Il s'agit de s'adapter aux nombreux défis auxquels la filière viti-vinicole est confrontée tout en conservant la qualité des vins, a résumé jeudi devant la presse la cheffe de l'office valaisan de la vigne et du vin Nadine Pfenninger-Bridy. Deux ans après son lancement officiel et une année complète d'activités de terrain, la station d'essais tire un premier bilan positif.

En ce qui concerne la viticulture, elle étudie notamment l'alimentation en eau de la vigne durant la saison. Elle dispose pour cela d'un réseau de 40 parcelles de Chasselas et de Pinot noir mises à disposition par des producteurs, a expliqué Jean-Sébastien Reynard, responsable viticulture de la station d'essais.

Ce 'réseau sentinelles' est une 'aide à l'irrigation' pour le vigneron et un outil pour utiliser au mieux cette précieuse ressource qu'est l'eau. Le projet doit être mené jusqu'en 2029.

/ATS