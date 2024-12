La suppression de la valeur locative sauvée par les sénateurs

Le projet de suppression de la valeur locative est sauvé. Alors qu'il y était clairement opposé, le Conseil des Etats a accepté mercredi par 22 voix contre 15 la proposition de conciliation qui comprend également les résidences secondaires.

Après sept ans de discussions, le projet de suppression de la valeur locative est à bout touchant. Le Conseil national devrait accepter la proposition de conciliation puisqu'elle a retenu son projet.

Le National avait étendu le dernier projet en date aux résidences secondaires. En contrepartie, les frais d'entretien ne seront plus déductibles et les intérêts passifs plus que partiellement.

Au Conseil des Etats, l'UDC et le PLR ont soutenu cette version, estimant qu'elle avait de nombreux avantages et que le but était tout de même d'abolir la valeur locative. La gauche et quelques centristes s'y sont opposés. Pascal Broulis (PLR/VD) a lui critiqué un 'résultat médiocre'

/ATS