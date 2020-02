La tempête Ciara fait plusieurs morts en Europe

La tempête Ciara a fait au moins cinq morts depuis dimanche en Europe. Elle a également blessé plusieurs personnes, entraîné des centaines d'annulations de vols et de trains et privé des milliers de foyers d'électricité.

Un homme a été tué dans sa voiture dimanche après-midi par un arbre sur une autoroute au sud-ouest de Londres, a annoncé la police lundi. En Pologne, une femme et sa fille ont été tuées par une toiture emportée par des rafales de près de 100 km/h.

Dans le nord-est de la Slovénie, un homme de 52 ans est mort écrasé dans sa voiture par la chute d'un arbre. Les autorités ont demandé aux habitants du nord du pays de rester chez eux. En Suède, le vent a fait aussi une victime: un plaisancier est mort dans la matinée après le chavirage de son embarcation dans le sud du pays. Une personne qui l'accompagnait est portée disparue.

Plusieurs trains, vols et ferries y ont été annulés et des ponts fermés en raison des intempéries qui ont touché le sud du pays dimanche soir. Lundi matin, la circulation des bus et des trains était toujours perturbée, tandis que des milliers de foyers restaient privés d'électricité. Le pont de l'Öresund reliant la Suède au Danemark a été fermé pendant quelques heures.

Cathédrale de Francfort touchée

En Allemagne, deux femmes ont été grièvement blessées par un arbre à Sarrebruck (ouest) et l'une d'elles était entre la vie et la mort, a indiqué la police dans la nuit tandis qu'un adolescent de seize ans a été blessé à la tête par une branche d'arbre à Paderborn, dans le nord-ouest du pays.

Côté transports, la circulation des grandes lignes, à l'arrêt depuis la soirée de dimanche dans l'ensemble du pays, a repris en partie dans la matinée selon la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn. Mais les perturbations resteront nombreuses alors que la tempête se déplace vers le sud du pays.

A Francfort, une grue de chantier a percuté la cathédrale au centre-ville, endommageant la toiture sur plusieurs mètres, a constaté l'AFP.

Blizzard, inondations

La 'tempête du siècle' faisait la Une de plusieurs quotidiens britanniques. 'En terme de territoire touché, c'est probablement la plus grosse tempête du siècle', avec pour seule rivale celle de décembre 2013, a déclaré Helen Roberts, de l'office météorologique britannique Met office.

Quelque 180 alertes inondations restent en place lundi un peu partout au Royaume-Uni, qui se prépare à certains endroits à des vents glacés et des chutes de neige, mais le gros de la tempête est passé.

'La tempête Ciara s'éloigne, mais ça ne signifie pas que nous entrons dans une période où la météo sera plus calme' a déclaré Alex Burkill, du Met office. 'Il pourrait y avoir jusqu'à 20 cm de neige lundi et mardi et avec des vents puissants, on ne peut pas exclure le risque de blizzard'.

Dimanche, certaines parties du Royaume-Uni ont reçu l'équivalent d'un mois et demi de pluie en 24 heures et des centaines de vols ont été annulés.

Alerte levée en France

Ciara a également fait au moins onze blessés légers dans le Grand Est en France, où 90'000 foyers étaient privés d'électricité à midi - un nombre en recul par rapport au pic de 130'000 en début de matinée.

Le vent a commencé à faiblir également lundi matin dans le nord de la France et l'alerte orange pour quinze départements de l'Est a été levée - mais Ciara devrait se renforcer progressivement sur les Alpes ainsi qu'en Corse, où les rafales devraient atteindre près de 200 km/h au plus fort dans la nuit de lundi à mardi.

Le littoral français, de la Loire-Atlantique au Pas-de-Calais, restait par ailleurs en alerte 'vagues-submersion' tandis que deux départements, la Seine-Maritime et l'Eure, sont en vigilance orange 'inondation'.

Des centaines de vols ont été annulés en Europe, dont environ 220 lundi matin en provenance et à destination de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, troisième aéroport le plus fréquenté d'Europe. La tempête y a causé des embouteillages de plus de 600 km sur les routes du pays durant les heures de pointe lundi matin.

En Allemagne, plus de 700 vols ont été annulés à Francfort, Munich, Düsseldorf et Cologne.

/ATS